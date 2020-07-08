Чебоксары, , 08:00 — REGNUM В Чувашии прошло очередное заседание комитета кредиторов коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» (КБ ООО «БДБ»). На нём была рассмотрена смета расходов на мероприятия конкурсного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кредиторы приняли к сведению отчёта о деятельности конкурсного управляющего банка. Второй вопрос касался текущих затрат.

«Утверждение скорректированной сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурного производства в отношении кредитной организации на второй квартал 2020 года в сумме 3 358,9 тыс. рублей. Решение не принято», — говорится, в частности, в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были подсчитаны предварительные затраты на проведение мероприятий конкурсного производства на третий квартал (с 1 июля по 30 сентября 2020 года): текущие расходы предварительно оценивались в 5 190,3 тыс. рублей.

Напомним, банк «Бизнес для Бизнеса» признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

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