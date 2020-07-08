Анадырь, , 08:04 — REGNUM Новое золоторудное месторождение на Чукотке начнёт разрабатывать канадская компания Kinross Gold. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин 7 июля сообщает на своей странице в Instagram.

«Ещё одна хорошая новость — Kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое месторождение Кайэнмываам», — говорится в комментарии.

По его словам, Kinross Gold, которая работает в северном регионе уже около 15 лет, является хорошим примером «социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях коренных народов округа».

«Рад продолжению сотрудничества», — написал губернатор.

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