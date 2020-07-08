Хабаровск, , 07:47 — REGNUM Ванинский балкерный терминал АО «Дальтрансуголь» (входит в группу СУЭК) подготовил заявку на получение статуса резидента свободного порта Владивосток для реализации проекта в Хабаровском крае по увеличению мощности терминала по перевалке угля до 40 млн тонн в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития РФ.

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Поддержку проекту оказывают Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Корпорация по развитию Дальнего Востока. Соглашение о сотрудничестве было заключено в ходе Восточного экономического форума в 2019 году.

«Наше агентство помогло подготовить комплект документов для подачи заявки в КРДВ для получения статуса резидента свободного порта Владивосток. Преференциальный режим будет способствовать тому, чтобы проект был реализован за более короткий срок и с меньшими финансовыми издержками для инвестора», — отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Проект увеличения мощности терминала АО «Дальтрансуголь» до 40 млн тонн планируется реализовать в три этапа до 2024 года. Только в первый этап будет инвестировано 12 млрд рублей, создано более 250 новых рабочих мест.

«При запуске терминала 15 лет назад мы ориентировались на перевалку в 12 млн тонн в год, а с развитием подходов к порту Ванино и строительством ОАО РЖД Кузнецовского тоннеля расширили мощность до 24 млн тонн и планируем дальнейшее расширение до 40 млн тонн, сейчас приступили к реализации третьей очереди терминала», — рассказал директор по логистике АО СУЭК Денис Илатовский.

Как сообщало ИА REGNUM, СУЭК и её дочернее предприятие в Ванино АО «Дальтрансуголь» помимо развития терминала реализуют многочисленные социальные проекты на территории присутствия. Компания заказала и профинансировала комплексный план развития Ванино. Его создание поручено ООО «ФОК» — «Финансовый и организационный консалтинг» — входящей в тройку крупнейших стратегических консультантов России.