Хабаровск, , 07:44 — REGNUM В период эпидемии коронавируса в Хабаровском крае количество официально зарегистрированных безработных увеличилось в три раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент зарегистрировано 18,66 тыс. безработных. На 1 марта было шесть тыс. 237 человек.

С апреля по июнь в Хабаровском крае получили пособия по безработице 41,9 тыс. человек. В этот же период 2019 года эта цифра была 33,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на выплаты по безработице правительство России регионам выделит в течение лета 13,5 млрд рублей.