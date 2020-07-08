Санкт-Петербург, , 07:40 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области получил банкротный иск к строительному ООО «Авангард-Строй», которое было исполнителем по ряду госконтрактов. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 26 июня 2020 года другой компанией из Северной столицы — ООО «Высотный Петербург». Сумма претензий составила 925 тыс. рублей. Долг возник из договора субподряда на ремонт фасадов здания по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, 118.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в апреле 2006 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 500 тыс. рублей. Среди собственников — директор Олег Дмитриев и Игорь Жаворонков. Доля в 40% является собственной долей общества, так как из его состава вышел совладелец.

По открытым данным, компания «Авангард-Строй» в разные годы была исполнителем семи госконтрактов на сумму 10,5 млн рублей. Среди заказчиков — Мариинский театр, Российский государственный институт сценических искусств. Для последнего несколько лет назад компания выполняла ремонтные работы.