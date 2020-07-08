Горно-Алтайск, , 06:32 — REGNUM Аналитики компании Neosun Energy, изучив все коммерческие и крупные солнечные проекты на территории РФ (период с 1.01.10 по 30.06.20 гг.), дали оценку российскому рынку солнечной энергетики. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, установленная мощность запущенных в эксплуатацию солнечных электростанций (СЭС), в России на 30.06.2020 г. достигла 1 ГВт 452 МВт, а объем инвестиций в строительство СЭС превысил 160 млрд. рублей. Третью строчку по объему установленной мощности занял Сибирский федеральный округ (128 МВт.), уступив первые две строчки Южному (642 МВт.) и Приволжскому федеральному округу (464,5 МВт.).

Лидером по установленной мощности СЭС среди регионов Сибирского федерального округа стала Республика Алтай — 120 МВт. Также, регион вошел в пятерку лидеров на территории России, уступив лишь Оренбургской области (300 МВт), Крыму (297 МВт.) и Астраханской области (255 МВт.).

«По разным оценка около 70% территории РФ с населением более 20 млн. человек сегодня проживают в районах автономного, дорогого или ненадежного централизованного энергоснабжения. Даже такие развитые регионы как, например, Краснодарский край испытывают дефицит мощностей порядка 7 ГВт и как следствие сталкиваются с регулярными перебоями в энергоснабжении, особенно в летние месяцы.

Все это совместно с низкой стоимостью солнечных электростанций будет стимулировать российский бизнес переходить на возобновляемые источники энергии в ближайшие годы. По расчетам наших аналитиков, уже концу 2020 года установленная мощность запущенных в эксплуатацию солнечных электростанций в России может достигнуть 2 ГВт, а объем инвестиций в солнечные проекты превысить 200 млрд рублей», — заявил генеральный директор Neosun Energy в России Илья Лихов.

Ранее проанализировав все солнечные проекты, запущенные в эксплуатацию с 1 января 2014 года по 31 декабря 2019 года, аналитики компании Neosun Energy пришли к выводу, что 91,3% всех частных солнечных электростанций (СЭС) построены в последние два года и что вторую строчку по объему установленной мощности фотоэлектрических установок занял Сибирский федеральный округ (1 МВт 583 кВт), уступив лидерство лишь Южному ФО (11 МВт 377 кВт). Третье место занял Дальний Восток (1 МВт 240 кВт).

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