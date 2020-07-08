Токио, , 06:17 — REGNUM В Японии цена на золото 8 июля вновь обновила рекорд — цена грамма золота в розничной продаже достигла почти $65. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным агентства, компания «Танака кикиндзоку», определяющая в стране котировки на золото, продаёт драгоценный металл за 6 970 иен (почти $65) за грамм, что на 110 иен дороже, чем он стоил 30 июня, когда был установлен предыдущий рекорд стоимости.

Kyodo подчёркивает, что спрос на золото, как один из самых надёжных активов, традиционно растёт в обстановке неопределённости на финансовых рынках и в экономике. На его динамику также влияет ожидание второй волны заражений новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня цена золота в Японии опять обновила рекордный в истории розничных продаж уровень и достигла 6762 иен (около $63) за грамм. Отмечается, что компания «Танака кикиндзоку», определяющая в стране котировки на золото, продаёт драгоценный металл на 50 иен дороже, чем он стоил в дату предыдущего рекорда стоимости — 26 июня.

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