Пекин, , 05:35 — REGNUM Рынок доставки продуктов питания в Китае резко вырос за первую половину года в связи с тем, что все большее количество людей предпочитают заказывать продукты питания онлайн из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Доставка пищи, по последним подсчетам, составляет 20% от все сферы общественного питания Китая по данным на 2020 год, говорится в докладе Исследовательского института Мейтуань и Китайской ассоциации гостиничного хозяйства.

В докладе предсказывается, что рынок продолжит расширяться в ближайшие три года до 1 трлн юаней (около $142 млрд). Пострадав от эпидемии нового коронавируса, рестораны получают меньше клиентов, и при этом продолжают платить высокую стоимость аренды.

На конец 2019 года количество клиентов доставки пищи в Китае достигло 460 млн, что составляет почти половину от общего числа интернет-пользователей Китая.