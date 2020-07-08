Якутск, , 04:20 — REGNUM Агентство стратегических инициатив (АСИ) и глава Якутии Айсен Николаев 7 июля подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Подписание Соглашения состоялось в рамках стратегической сессии «Промышленный туризм — стратегия 4P» (потребитель, партнёр, поставщик, потенциальный инвестор).

Это была часть деловой программы Международного промышленного форума INNOPROM, участие в котором принимают представители регионов России, а также — гости из Европы, Азии и США.

Соглашение даст возможность разработать в Якутии комплекс мер, направленных на развитие промышленного туризма, создание новых туристских республиканских или межрегиональных маршрутов, новых производственных экскурсий, а также провести экспертизу имеющихся производственных туров в регионе.

«Для Якутии промышленный туризм — новая тема, но уверен, что эта отрасль станет значительной частью нашей экономики, и мы заставим говорить о себе не только Россию, но и весь мир», — сказал Айсен Николаев.

Первые проекты по промышленному туризму будут реализованы совместно с компанией «АЛРОСА». Туристам покажут самый глубокий карьер в мире, уникальный процесс добычи и переработки алмазов.

Также в планах туристические продукты, направленные на продвижение народных традиций и промыслов: кузнечное и гранильное дело, изготовление берестяной и деревянной посуды, ножей — то, чем издавна славится Якутия.

Компания «Колмар» — якорный инвестор ТОР «Южная Якутия», уже создала дочернюю туристическую компанию по развитию туризма.

«Рад, что сегодня мы подписали соглашение, и это — только старт больших проектов», — добавил глава Якутии.

Соглашение будет действовать два года, потом возможно его продление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области будут развивать промышленный туризм. Соответствующее соглашение было подписано 7 июля между региональным правительством и Агентством стратегических инициатив.