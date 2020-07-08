Москва, , 03:57 — REGNUM Арбитраж Москвы лишь частично удовлетворил требования Министерства обороны РФ к ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва» о взыскании неустойки по контракту стоимостью свыше 18 млрд рублей. С ответчика было взыскано не 5,03 млрд рублей, как запрашивало министерство, а 51,89 млн рублей. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал контракт, заключённый 26 сентября 2016 года на выполнение опытно-конструкторской работы стоимостью 18 108 639 570 рублей. Нарушение сроков исполнения по одному из этапов стало основанием для обращения в суд. Размер заявленной истцом неустойки составлял 5 038 555 146,06 рубля. Судья посчитал возможным снизить её до 51 897 810 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года госкорпорация «Роскосмос» не смогла взыскать с корпорации 324 млн рублей. Это не единственный спор Роскосмоса и корпорации из Подмосковья, по некоторым делам вердикты ещё не вынесены.