Москва, , 03:36 — REGNUM Арбитраж Москвы поставил точку в споре Министерства обороны России и АО «Российский институт радионавигации и времени», в основе которого лежал контракт стоимостью 5,8 млрд рублей на поставку систем информационной координатно-временного обеспечения авиации Вооруженных сил «Скорпион». Судья отказал в удовлетворении иска, указав, что просрочка исполнения обязательства «произошла вследствие непреодолимой силы — ухудшения международной обстановки в 2014 году, введения отраслевых экономических санкций и возникновения проблем с поставкой продукции по контракту». Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основе спора лежал контракт от 15 октября 2013 года общей стоимостью 5 852 590 771,4 рубля. Министерство, посчитав, что «поставка ответчиком оборудования по контракту была осуществлена с нарушением сроков», обратился в суд, требуя уплатить неустойку. В ходе слушаний её размер истцом был увеличен с 24 372 355,87 рубля до 200 423 443,45 рубля.

Ответчик же в суде заявил о нарушении сроков авансирования работ.

«Исполнитель неоднократно уведомлял заказчика о том, что задержка авансирования может привести к значительному срыву сдачи второй поставки», — уточнялось в материалах дела.

Судья отметил, что «стороны госконтракта не могли ни предвидеть, ни предотвратить ухудшение международной обстановки в 2014 году, введения отраслевых экономических санкций и возникновения проблем с поставкой продукции по контракту, в связи с чем просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) — обстоятельств, на которые сторона не могла оказать влияния и за возникновение которых не несёт ответственности». Дело в том, что при реализации контракта планировалось «использование электронной компонентной базы, в том числе отдельных комплектующих изделий иностранного производства (ЭРИ ИП) и ЭРИ производства Украины», но в 2014 году «торгово-экономические отношения России и Украины охарактеризовались применением санкций экономического характера, в том числе в части ограничения на экспорт в Россию высокотехнологической военной продукции и продукции двойного назначения».

Напомним, институт был создан для разработки и создания систем единого времени высокой точности, а также средств дальней радионавигации, аппаратуры потребителей навигационных систем. Он работает с 1956 года и входит в концерн «Алмаз-Антей».

Данный иск не единственные претензии министерства. В марте 2020 ведомство проиграло спор на сумму 27,4 млн рублей, которые фигурировали как неустойка по контракту.