Якутск, , 03:35 — REGNUM Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу движимое и недвижимое имущество ликвидируемого банка «ТААТА» в Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На торги выставили 17 лотов, в их числе девять объектов недвижимости в основном в Якутске, а также восемь автомобилей — Suzuki Grand Vitara, Toyota Land Cruiser, УАЗ и ГАЗ-2752. Всё имущество в хорошем состоянии. Торги назначены на 3 августа 2020 года.

Каждый лот продаётся отдельно.

Так, на торги выставлены три оборудованных офиса в административном здании в Якутске. Начальная цена — 185,4 млн рублей.

Два офисных помещения в ТЦ «Бум», также в Якутске. Начальная цена лота — 134,3 млн рублей.

Единым лотом продается: коммерческое помещение 620,8 кв. м на первом и втором этажах административного здания, сооружение 1,4 тыс. кв. м и прилегающий земельный участок, площадью 950 кв. м. Начальная цена лота — 81,1 млн рублей.

Также уйдёт с молотка трехкомнатная квартира 67 кв. м в Якутске. Начальная цена лота — 6,2 млн рублей.

Отдельными лотами продаются семь гаражных боксов в разных районах Якутска и бывший офис банка в селе Ытык-Кюель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области департамент имущественных и земельных отношений региона выставил на торги 13 автомобилей скорой помощи.