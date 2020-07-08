Тегеран, , 08:01 — REGNUM 7 июля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что через семь месяцев после реализации торгового соглашения между Ираном и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) объем торговли превысил $ 2,4 млрд.

Выступая на заседании совместной торговой рабочей группы Иран-ЕАЭС, Джалали отметил, что 72 процента торговли связаны с импортом Ирана из стран ЕАЭС, а остальные 28 процентов составляют экспорт Ирана. Он также упомянул о роли региональных коалиций и развитии экономических связей с соседями, заявив, что реализация данного вопроса является принципиальной политикой Ирана.

«Мы считаем, что соглашение Иран-ЕАЭС приведет к развитию экономических отношений между Ираном и соседями и принесет мир», — подчеркнул Джалали.

Участники заседания также обсудили вопросы таможенного сотрудничества, экономической и финансовой политики ЕАЭС, реализацию соглашения в области здравоохранения.