Нью-Йорк, США, , 00:53 — REGNUM Ключевые индексы фондового рынка США к окончанию торгов 7 июля понизились на величину до 1,5%.

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 396,85 пункта (-1,51%), до 25 890,18. S&P 500 понизился на 34,40 пункта (-1,08%), до 3 145,32. Nasdaq понизился на 89,76 пункта (-0,86%), до 10 343,89.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI не удержала достигнутого накануне уровня в $43 и оказалась на уровне $40,41 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США к окончанию торгов 6 июля показал уверенный рост на фоне данных об оживлении американской экономики. Ключевой индекс Уолл-стрит Dow Jones вырос на 452,86 пункта (7,75%), до 26 280,22 пункта.

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