Москва, , 21:31 — REGNUM Данные о том, что почти 45% населения получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц, могут быть не совсем точными, но они отражают реальное положение дел с доходами населения в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля сообщил председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его словам, данные опроса, показавшие то, что около 45% респондентов получают меньше 15 тысяч рублей, могут быть не точными, поскольку люди любят прибедняться и занижать свои доходы. Однако в целом эта ситуация показывает, насколько плачевно обстоят дела с доходами населения в России. По мнению эксперта, подобное положение дел представляет угрозу для «национальной безопасности страны».

«На самом деле эти цифры не намного отличаются от стандартных подсчетов медианных зарплат. Не средних, где складывается зарплата банкира и человека, у которого зарплата в 12 тысяч рублей. Это медианная зарплата, которая касается большей части населения. Она танцует в районе 24−27 тысяч. Вопрос в том, что традиционно половина населения получает крайне низкие доходы, и это уже вопрос национальной безопасности. Поэтому можно спорить из-за 3−5 тысяч на душу населения, но сама ситуация пугающая», — сказал Крупнов.

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