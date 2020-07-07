Москва, , 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов. Соответствующее постановление подписано сегодня, 7 июля, председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В постановлении сказано, что что в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности, компании-авиаперевозчики в праве вернуть клиенту деньги, либо предоставить ему так называемый ваучер, на уплаченную клиентом сумму. Аналогичное правило распространяется на тот случай, если при вышеперечисленных условиях клиент сам отказался от перелета.

Данный ваучер в течение трех лет авиакомпания обязана будет принять в счет оплаты другого перелета и дополнительных услуг, в том числе и перелета по другому маршруту. Пассажир может использовать всю сумму или ее часть, а в случае ее нехватки доплатить.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса международные авиаперевозки катастрофически сократились. Авиакомпании несут колоссальные убытки и государства спасают их субсидиями.