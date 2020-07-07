Милан, Италия, , 19:21 — REGNUM В 2020 году объем онлайн-продаж в Италии вырастет на 26% и достигнут показателя в 22,7 млрд евро, передает информагентство ANSA во вторник, 7 июля, со ссылкой на данные профильного исследования Миланского политехнического университета.

Ключевую роль в резком росте онлайн-продаж сыграл период эпидемии, у все большего числа граждан появляется привычка покупать товары в интернете, отметили эксперты.

Заметнее всего по итогам года вырастут продажи продуктов питания (более чем в полтора раза), товаров для дома (на 30%) и одежды (на 21%), сказано также в исследовании.

По данным на 6 июля, в Италии умерли 34 869 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 8 (днем ранее — на 7). Выздоровели 192 241 человек, за день этот показатель увеличился на 133 (днем ранее — на 164). Число подтвержденных носителей выросло на 208 (днем ранее — на 192). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 819. В настоящее время заражены 14 709 человек — на 67 больше, чем днем ранее. Накануне этот показатель составлял 21. Количество актуально зараженных увеличивается второй день подряд — впервые с конца апреля.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.