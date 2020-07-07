Рим, , 19:20 — REGNUM Принятие так называемого «законопроекта об упрощении» позволит возобновить работы на 130 важных для Италии инвестиционных объектах, заявил на пресс-конференции во вторник, 7 июля, премьер-министр Джузеппе Конте.

Новые нормы упростят работу для инвесторов, но вместе с тем «не оставят места для нарушителей закона», добавил он.

Тем временем в оппозиции Италии критикуют правительство за этот законопроект: лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони отметила, что Конте занимается пиаром, рассказывая на пресс-конференциях о проекте, давно обещанном, но все еще не доработанном правительством до конца, и черновик которого (вопреки тезису об «упрощении») состоит из 100 страниц.