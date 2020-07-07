Нижний Новгород, , 18:25 — REGNUM Проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла не получил одобрение Главгосэкспертизы. Об этом заявил глава Росморречфлота Александр Пошивай.

По его словам, теперь будут проходить работы по устранению замечаний, таким образом, «ожидается пауза».

«Поэтому сейчас мы говорим о том, что этот проект, конечно же, уже до 2024 года не успеем его реализовать. Поручение президента должно быть исполнено», — цитирует главу ведомства ТАСС.

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При этом Пошивай добавил, что стоимость проекта некоторым образом увеличится.

Как сообщало ИА REGNUM, проект низконапорного гидроузла был предложен нижегородскими властями как альтернатива подъёму Чебоксарского водохранилища до проектной отметки в 68 метров. Гидроузел стоимостью 43 млрд рублей назвали единственным выходом для решения проблемы с судоходством на участке Волги. Проект вызвал массовый протест населения, так как, по мнению активистов и экспертов, грозил экологии и затоплением ряду территорий. В качестве альтернативы предлагалось создание третьего шлюза — выше двух действующих.

Проблема с уровнем воды и необходимостью нормировать судоходство затрагивает интересы ещё двух регионов, помимо области, — Чувашии и Марий Эл.

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В марте текущего года по факту вывода средств при проектировании гидроузла было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ст. 174.1 Ук РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). Вывод выделенных бюджетных средств был выявлен прокуратурой совместно с Росфинмониторингом. Общая сумма выведенных средств оценивается в 30 млн рублей, однако в Приволжской транспортной прокуратуре уточняли, что «в скором времени эта сумма может значительно вырасти».

Проект строительства объекта был сдан на экспертизу в августе 2019 года, однако окончательный срок выдачи заключения по проекту неоднократно продлевался в связи с необходимостью устранения замечаний.

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