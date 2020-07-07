Село Ворсино, Калужская область, 7 июля 2020, 19:08 — REGNUM В Калуге 7 июля в подписано соглашение между региональным правительством и ООО «АМК-Троя Калуга» о сотрудничестве в сфере размещения на площадке индустриального парка «Ворсино» предприятия по изготовлению комплектующих для кухонной мебели. Документ подписали врио губернатора Владислав Шапша и генеральный директор компании Марина Гарбузова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
В 2021 году новый инвестор намерен приступить к строительству завода, ввод в эксплуатацию которого будет проходить поэтапно. Ассортимент выпускаемой продукции составят столешницы, фасады, стеновые панели, угловые сегменты.
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