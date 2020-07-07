Бишкек, , 17:35 — REGNUM В Киргизии общая посевная площадь, занятая сельхозкультурами, в 2020 году составила 1 млн 223,6 тысячи гектаров, что на 6,9 тысячи гектаров, или 0,6%, больше, чем в 2019 году. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Отмечается, что киргизстанские аграрии в этом году засеяли 573,3 тысячи гектаров зерновых культур. Площадь таких посевов выросла по сравнению с прошлогодней на 20,9 тысячи гектаров или на 3,8%.

При этом площадь посевов пшеницы составила 247,5 тысячи гектаров, увеличившись на 3,3%, ячменя — 219,2 тысячи гектаров, увеличившись на 6,8%. В то же время посевная площадь кукурузы уменьшилась на 1%, составив 105,2 тысячи гектаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее фонд государственных материальных резервов Киргизии заключил с Продовольственной корпорацией России соглашение о закупке 33 тысяч тонн зерна пшеницы.