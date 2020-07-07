Киев, , 16:53 — REGNUM Экономика Украина продемонстрирует падение на 10% во втором квартале нынешнего года (по сравнению с аналогичными показателями прошлого года) из-за карантинных ограничений, говорится в материале Reuters, обнародованном 7 июля.

Агентство при этом ссылается на собственный ежемесячный опрос аналитиков.

При этом, говорится в анализе, полное восстановление экономики Украины за следующие шесть месяцев невозможно.

Эксперты допускают, что хорошие успехи украинского аграрного сектора, который уже начал собирать урожай, может смягчить экономический ущерб от пандемии коронавируса, но подчеркивают, что потребительский спрос и инвестиционная активность в 2020 году будет слабой.

ИА REGNUM напоминает, что в правительстве Украины бюджет пересматривали еще в апреле, заложив в главный финансовый документ падение ВВП в 4,9%. Представители власти заявляют, что не видят необходимости пересматривать данный показатель. Вместе с тем ключевой кредитор Украины, МВФ, в июне ухудшил прогноз падения экономики страны с прогнозируемых ранее 7,7% до 8,2%.