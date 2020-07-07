Нижний Новгород, , 16:52 — REGNUM Рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут государственную поддержку на сумму 18,5 млн рублей в рамках региональной программы «Развитие товарной аквакультуры», сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа работает в области с 2018 года. В этом году компенсацию затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменили субсидиями на каждый килограмм реализованной продукции.

К концу 2021 года нижегородские власти надеются достичь показателя производства рыбы в 729 тонн в год. Для сравнения — в 2017 году эта цифра была 202 тонны.

«В 2019 году выпущено 684 тонны рыбной продукции, а в 2018 году, до реализации программы, показатели составляли 630 тонн. Кроме того, в регионе появились новые рыбоводные предприятия и модернизируются действующие. Например, в Мулинском районе построили новый мальковый цех для стерляди и форели», — отметил руководитель регионального госохотнадзора Николай Бондаренко.

Заявки на получение региональных субсидий принимаются с 6 по 15 июля 2020 года.