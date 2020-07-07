Киев, , 16:28 — REGNUM Несмотря на решение правительства Украины относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, некоторые компании, в частности, «Центрэнерго», продолжает использовать природный газ вместо угля.

Об этом шла речь на совещании в минэнерго Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поэтому, «Центрэнерго» было рекомендовано определиться с перспективами закупок угольной продукции до конца года.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец признала, что сейчас сжигание газа кажется экономически выгодным, однако, по ее мнению, это временное краткосрочное решение.

«Сейчас уже наблюдается тенденция к увеличению цены на природный газ. А с началом отопительного сезона и повышением спроса такой рост только ускорится. Поэтому, для надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период необходимо обеспечить постоянное снабжение угольной продукции», — отметила она.

И.о. министра также заявила, что чем дольше шахты будут находиться в вынужденном простое, тем сложнее будет вернуть их к нормальному режиму работы.

«Поэтому, если в ближайшее время шахтеры не вернутся к работе, в осенне-зимний период мы будем вынуждены импортировать уголь по совсем другим ценам», — пояснила Буславец.

По итогам совещания было заявлено, что на второе полугодие «Центрэнерго» необходимо ориентировочно 2,4 млн тонн угольной продукции, из которых государственными шахтами может быть обеспечено около половины от необходимого объема, остальное компания имеет возможность закупать «на отечественном рынке по конкурентным ценам».

ИА REGNUM напоминает, что 17 июня кабинет министров Украины своим решением ввел приоритетное использование украинского энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях. Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом заявил, что это решение сохранит около 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли.