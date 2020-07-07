Бишкек, , 16:26 — REGNUM Правительство Киргизии с 1 июля увеличило на 25−30% размер надбавок к заработной плате медицинским работникам, работающим по контракту в очагах коронавируса. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Читайте также: «Вы издеваетесь?»: в парламенте Киргизии обсуждают зарплаты медиков

По словам высокопоставленного чиновника, теперь работающие в инфекционных и реанимационных отделениях, в вирусологических лабораториях, в обсерваторах и в составе мобильных медбригад врачи могут рассчитывать на зарплату до 72 000 сомов (66 500 рублей) в месяц.

Также глава правительства отметил, что власти республики предлагают сократить в два раза срок нахождения медицинских работников в изоляции — с 14 до 7 дней. При этом во время изоляции врачам продолжат выплачивать по 900 сомов (830 рублей) в сутки.