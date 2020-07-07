Москва, , 16:15 — REGNUM Технологии управления дорожным хозяйством в РФ должны развиваться вместе с научно-техническим прогрессом, считает заместитель директора операционного управления по спецтранспорту логистической компаний AsstrA Олег Гребенько. По его словам, сбор информации о ситуации на дорогах и управление потоками движения — нужная инициатива по комплексу факторов (регулирование трафика, безопасность, придорожный сервис и так далее). Об этом он заявил 7 июля ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в сентябре в России начнется внедрение единой телематической платформы «Автодата», на корой будет собираться вся информация с автомобилей на российских дорогах.

Читайте также: Бороться с пробками в России будут с помощью искусственного интеллекта

Он отметил, что все ведущие страны создают и развивают интеллектуальные транспортные системы.

По его словам, «умные дороги» изменят логистику: «Управление грузопотоками будет автоматизироваться, все больше решений в обслуживании грузопотоков будут принимать программы».

Добавим, что «Автодата» необходима для формирования в России «умных дорог». Внедрение может занять два-три года.