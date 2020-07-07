Киев, , 16:04 — REGNUM Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля по предварительным данным составили 28,51 млрд долларов США в эквиваленте, сообщил 7 июля украинский Нацбанк.

Регулятор отмечает, что в последний раз на таком уровне резервы Украины находились осенью 2012 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Непосредственно в июне они увеличились на 12,4% или на более 3,1 млрд долларов.

«Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлено как поступлением первого транша по новой программе с МВФ и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты национальным банком на межбанковском валютном рынке», — говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что «является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ».

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что фундаментальные основания для девальвации курса гривны отсутствуют именно из-за значительных объемов резервов.

«Объем международных резервов НБУ составляет более $28 млрд, что является не только достаточным для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривны в экономике», — подчеркнул он.