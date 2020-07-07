Москва, , 16:04 — REGNUM

Дмитрий Вербов — победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. президентской платформы «Россия — страна возможностей» член клуба Лидеров России «Эльбрус» — назначен начальником Центра инновационного развития ОАО «РЖД». Генеральный директор компании Олег Белозеров подписал приказ о назначении.

Дмитрий Вербов © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

«Мои планы на новой должности — повышение эффективности системы управления инновациями в Холдинге «РЖД» и снижение себестоимости перевозок за счёт инновационных продуктов. Особое внимание хочу обратить на управленческие инновации, прорывные цифровые решения, построение системы управления знаниями и, конечно, совершенствование внутренней инновационной культуры в компании», — рассказал журналистам Дмитрий Вербов.

Дмитрий Вербов родился 5 августа 1975 года в Ленинграде, в 1997 году с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», получив квалификацию инженера по организации и управлению. Прошел дополнительное обучение в Крэнфилдском университете в 2012 году по программе «Executive MBA» и в Академии GEFCO в 2014 году. Дмитрий Вербов также имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1997 году в должности дежурного по парку железнодорожной станции Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский Октябрьской железной дороги. Работал на различных руководящих должностях в подразделениях Центральной дирекции управления движением, в том числе в блоке инновационного развития. В 2018 году назначен первым заместителем начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».

«Конкурс «Лидеры России» стал для меня важнейшим поворотным пунктом в личностном и профессиональном развитии: система оценки показала зоны развития, коллеги — примеры создания команд и управления проектами, а сам конкурс объединил разных людей со схожими ценностями, и внедрение изменений — одна из них. Сам конкурс является прорывной управленческой и социальной инновацией и так влияет на сознание, что создание чего-то нового становится каждодневной потребностью, — рассказал Дмитрий Вербов, — С удовольствием участвую в проекте Клуба «Эльбрус» — «Уроки лидерства». Чувствую внутреннюю потребность делиться знаниями и осмыслениями, к которым пришёл сам. В нашей компании это естественно, так как выстроена внутренняя система непрерывного образования, начиная со школьной скамьи. Спасибо Клубу за возможность обмениваться лучшими практиками проведения таких уроков и методическую помощь в этом вопросе. Кроме того, очень полезный и практически-ориентированный проект — «Завтрак с наставником». В феврале, в рамках проекта, мы провели встречу с генеральным директором-председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Для коллег, участвовавших в ней, она стала источником вдохновения и конкретных идей для развития».

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 180 «Лидеров России».