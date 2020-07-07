Стокгольм, , 16:12 — REGNUM Ассоциация парков развлечений Швеции запросила у правительства компенсацию в размере 1,5 миллиардов шведских крон ($161 млн). Таким образом бизнесмены хотят компенсировать упущенную выгоду из-за действующих ограничений на работу парков аттракционов, введенных в результате начала пандемии коронавируса. Об этом 7 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В настоящее время работа таких парков как Liseberg, Gröna Lund и Skara Sommarland приостановлена. Их владельцы не смогли открыть парки аттракционов, поскольку они не освобождены от запрета на публичные собрания и публичные мероприятия с участием более 50 человек.

Напомним, что работа развлекательных парков в Швеции подпадает под действие закона, регулирующего публичные массовые мероприятия.

В свою очередь, Андреас Андерсен, генеральный директор парка Lisberg, заявил, что действующие ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, фактически являются запретом на ведение бизнеса. Более того, за простой огромных площадей частные владельцы не получают никакой финансовой поддержки со стороны правительства, которое и установило сохраняющие силу ограничения.