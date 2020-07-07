Бишкек, , 15:44 — REGNUM Посевная площадь в Киргизии в 2020 году составила 1,224 млн га, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

По данным ведомства, площадь озимого сева составила 141,5 тыс. га, ярового сева — 744,9 тыс. га. Площадь зерновых культур составила 573,3 тыс. га, что на 3,8% больше, чем в 2019 году.

Пшеницу засеяли на площади 247,5 тыс. га, ячменя — 219,2 тыс. га, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Посевная площадь кукурузы сократилась на 1%, до 105,2 тыс. га.

Вместе с тем сократились посевные площади масличных культур, сахарной свеклы, картофеля и хлопчатника.

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