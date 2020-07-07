Самара, , 15:56 — REGNUM Инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по расширению направлений использования денежной выплаты, которая предоставляется малоимущим семьям по социальным контрактам, поддержали депутаты Самарской губернской думы. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, размер этой выплаты будет увеличен в 3,5 раза — с 10 тысяч рублей до 35 тысяч рублей. Помимо этого, до 50 тысяч рублей будет увеличен размер выплаты по социальному контракту, которая может быть предоставлена на профессиональное образование граждан.

По словам губернатора Самарской области, эти меры должны работать как на увеличение доходов отдельной семьи, как и на восстановление экономики в целом, поскольку социальный контракт направлен, в том числе, и на то, чтобы граждане начинали предпринимательскую деятельность.

При этом Дмитрий Азаров подчеркнул, что члены правительства региона, вместе с депутатами и общественными деятелями будут искать новые меры поддержки, которые необходимы для восстановления экономики области.

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