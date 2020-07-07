Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Стоимость природного газа для населения Грузии не будет меняться в течение трех лет. Это заявление сделал председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания в ходе ежегодного доклада, сообщает агентство Report.

«Мы сохранили тот же тариф на социальный газ, и в течение следующих трех лет, в 2020, 2021, 2022 годах, тариф на газ останется неизменным», — сказал Нармания.

Он добавил, что в ближайшее время не планируется также менять стоимость электроснабжения населения.

Стоит отметить, что для жителей Тбилиси газ стоит 46 тетри (около 11 руб.) за кубический метр. Для тех кто проживает в регионах, цена на газ составляет 57 тетри (около 14 руб.) за кубометр.

Грузия импортирует природный газ из Азербайджана и России.

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