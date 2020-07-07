Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Обновлённый пикап Ford Ranger Raptor, продающийся исключительно в Соединённых Штатах, оснастят мотором V6. Об этом сообщает издание CarExpert.

По данным журналистов издания, рестайлинговый пикап оснастят модернизированной версией 2,7-литрового двигателя EcoBoost от Ford. Мотор будет агрегатироваться с 10-скоростным «автоматом» и приводом 4×4. Ожидается, что производительность движка составит 325 «лошадей» (642 Нм).

Стоит отметить, что в Австралии, Азии и Европе в линейке рестайлингового Ranger Raptor будут два дизельных мотора. Базовым двигателем станет двухлитровый твин-турбо мощностью 210 л. с. (500 Нм). Второй мотор — трёхлитровый V6 максимальной мощностью 255 л. с. (600 Нм). Оба двигателя агрегатируются с 10-скоростной автоматической трансмиссией и полным приводом.

Ранее стало известно, что компания Ford возобновила поставки своего дизельного мотора Godzilla Pushrod V8. Мощность этого мотора равна 435 л. с. (644 Нм), а его объём равен 7,3 литра.

Читайте также: Ford представил пикап Ford F-150 нового поколения