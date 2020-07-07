Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Два новых производства запускают в петербургской особой экономической зоне с объемом инвестиций около 900 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Новые проекты были одобрены экспертным советом. Кроме того, еще два действующих резидента увеличили инвестиции на 5 млрд рублей и расширили продуктовую линейку.

По словам генерального директора ОЭЗ Тамары Рондалевой, в 2020 году зона собирается привлечь еще пять новых резидентов. Осенью состоится заседание еще одного совета, на котором мы планируем одобрить проекты пяти потенциальных инвесторов.

«Таким образом, годовой план может быть даже перевыполнен. Мы не чувствуем снижения инвестиционного интереса к петербургской ОЭЗ. Напротив, кризис открывает бизнесу новые рыночные ниши и новые возможности», — считает она.

Так, «Точка плавления» собирается запустить «Газотурбинный комплекс «Лопатка», продукция которого будет востребована в авиации, на морских судах, в энергетике. Потребителями станут АО «ОДК «Климов», Министерство обороны, АО «Уральский завод гражданской авиации», ПАО «Силовые машины» и АО «РЭП Холдинг». Два производственных корпуса займут 4,3 тыс. кв. метров.

Кроме того, «Вектор» намерен создать производство запасных частей для компрессорного оборудования на основе собственного композиционного материала. Предполагается, что продукция будет востребована в России и других странах. Два производственных здания и административное здание со складом займут 4, 5 тыс. кв. метров.

Также компания «Биокад» увеличивает инвестиции в свой проект фармацевтического комплекса с 23,2 млрд до 28,3 млрд рублей. Напомним, эта компания разрабатывает, в том числе, препараты для борьбы с коронавирусом.

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