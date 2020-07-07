Пенза, , 15:21 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и управляющая пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Марина Дементьева 7 июля подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках подписанной дорожной карты в области реализуют цифровые проекты по направлениям «Здравоохранение» и «Умный город». По первому направлению в Пензенской области внедрят комплексное телемедицинское решение, обеспечивающее поддержку и психологическую помощь населению. Помимо этого, в медицинских учреждениях появится технология «бережливого производства» и продукта Voice2Med (система голосового заполнения документов в медицине).

По второму направлению — «Умный город», создадут сеть «умных остановок» в Пензе, которые подключат к навигационно-информационной системе. В областной столице также реализуют проекты серии «Умный детский сад».

По словам Дементьевой, запланированные по соглашению проекты, в дальнейшем будут расширены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Березниках Пермского края внедряют проект «Умный город».

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