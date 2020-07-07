Тюмень, , 15:02 — REGNUM В Тюменской области запланировано строительство 31 новой школы вместо существующих деревянных. Из них 14 школ находятся в труднодоступных районах, сообщил на совещании в правительстве региона начальник главного управления строительства области Сергей Шустов.

Причём 18 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, а 13 будут возведены из модульных конструкций. В небольших населенных пунктах в школьных помещениях разместят 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

К началу учебного года планируется сдать начальную школу в деревне Епанчина Тобольского района, а также школы в деревне Индери, посёлке Курья и селе Касьяново Вагайского района.