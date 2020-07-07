Москва, , 15:01 — REGNUM Закон о контроле за рядом финансовых операций Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Согласно поправкам, подлежат обязательному контролю операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, или превышает ее.

Контролю подлежат и почтовые переводы денежных средств — если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. рублей либо равна этой сумме в валюте, или превышает ее.

Также будут контролироваться операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, — если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. рублей, или превышает ее.

Предполагается также увеличить с 100 тыс. до 200 тыс. рублей лимит суммы, при покупке на которую физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.

Нормы призваны бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.