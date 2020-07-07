Минск, , 14:56 — REGNUM Отношение к работникам высокотехнологичного сектора у Александра Лукашенко за несколько дней поменялось до прямо противоположного. Выступая 7 перед «активом города Минска» он заявил, что пресловутые «айтишники» всё-таки в состоянии себя прокормить, и даже не только себя.

В своём выступлении Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба, ориентировал на более оперативное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. При этом он отметил, что Минск объективно задает тон по многим современным направлениям.

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В качестве примера он привёл минский «Парк высоких технологий». По итогам 2019 года ПВТ экспортировал услуг более чем в $2 млрд. Там работают десятки тысяч человек в более чем 800 компаниях-резидентах.

«А это все минчане, которые кормят свои семьи и, как вы знаете, кормят неплохо», — цитирует президентская пресс-служба слова Лукашенко.

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Незадолго до этого, 29 июня на собрании с «педагогическим активом» Лукашенко утверждал прямо противоположное. Его слова цитировало государственное телевидение: «Я, вы знаете, приверженец простой идеи: не сможет ни сейчас, и, мне кажется, в обозримом будущем, ни один айтишник, даже самый продвинутый, накормить, обуть и одеть человека».

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