Чебоксары, , 14:52 — REGNUM В Чувашии в 2020 году планируют создать единую службу заказчика, которой будут переданы функции государственного заказчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики Олега Николаева по итогам совещания с руководителями организаций, находящихся в ведении министерства строительства.

В республике актуальным является вопрос сопровождения полного цикла строительного процесса. В связи с этим был обсуждён вопрос о передаче функций государственного заказчика казенному учреждению «Республиканская служба единого заказчика». Вновь создаваемая организация будет находиться в ведении минстроя Чувашии, её формирование планируется завершить до 2021 года. В первую очередь учреждению будут переданы стройки, которые идут в рамках национальных проектов.

По словам руководителя региона Олега Николаева, «все задания», которые поступают от органов власти в части строительства объектов, должны «объединяться в единый пул».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственной службе по конкурентной политике и тарифам Чувашии поручено определить электронный ресурс для закупок малого объема и порядок проведения таких закупок, а также утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться без использования электронного ресурса.

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