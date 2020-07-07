Москва, , 14:44 — REGNUM Рейтинг самых популярных моделей новых автомобилей на авторынке России по итогам июня 2020 года опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Так, в июне наибольшим спросом на авторынке России пользовалась модель Lada Granta. Дилеры российской марки реализовали в прошлом месяце 11 478 единиц Granta — на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте еще одна модель «АвтоВАЗа» — Lada Vesta, чьи продажи в июне сократились на 5,6%, до 8442 единицы.

Замыкает тройку лидеров Kia Rio. Обладателями этой модели в первый летний месяц 2020 года стали 7873 жителя России (-4,9%).

Далее в списке идут: Hyundai Creta (6417 шт., — 7,7%), Volkswagen Polo (4991 шт., — 7,8%), Hyundai Solaris (3811 шт., — 36,7%), Lada Largus (3376 шт., — 23%), Toyota RAV4 (2 635 шт., +0,6%), Renault Duster (2557 шт., — 28%) и Renault Sandero (2466 шт., — 0,1%).

Напомним, в июне на авторынке РФ было продано 21 038 машин. Данный показатель оказался на 14,6% меньше по сравнению с июнем 2019 года.

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