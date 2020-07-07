Минск, , 14:39 — REGNUM Белорусские потребители будут платить больше за сжиженный газ в малолитражных баллонах на 3,98% — 1,15 бел.руб. за 1 кг с НДС. Такая мера предусмотрена постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли республики (МАРТ) №46 от 25 июня.

«При этом данное решение не распространяется на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), цены на который регулируются советом министров Республики Беларусь и в течение года останутся неизменными», — сказано в официальном комментарии.

Напомним, цена на российский газ для Белоруссии с прошлого года осталась неизменной и составляет $127 за 1 тыс кубометров. Повышая цены для населения, правительство Белоруссии декларирует «социальную ориентацию государства», построение «государства для народа» и «страны для жизни».

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Также напомним, Газпром ожидает погашения задолженности белорусской госмонополии за поставленный газ. Минэнерго Белоруссии наличие долга отрицает.

Александр Лукашенко по-прежнему требует от Кремля снизить цены на российский газ для Белоруссии под предлогом построения Союзного государства. В конце 2019 года белорусский лидер заблокировал реализацию договора о создании этого государства, в том числе углубления экономической интеграции. Он также запретил подписывать контракт на поставку российского газа в 2020 году, позже пересмотрев своё решение.