Москва, 7 июля 2020, 14:36 — REGNUM Москва понесла самый серьёзный урон в России от волны кризиса этого года, полагает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 7 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Как подчеркнул Колташов, в период же самых жёстких ограничений из-за пандемии лишь 13% столичных фирм малого и среднего бизнеса рассматривали или приняли решение о полном или частичном закрытии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что поддержка малого и среднего бизнеса на фоне карантинных мер могла бы быть эффективнее, чем оказалось на практике.
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