Москва, , 14:36 — REGNUM Москва понесла самый серьёзный урон в России от волны кризиса этого года, полагает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 7 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Москва понесла самый серьёзный урон в России от волны кризиса этого года. Но и здесь более 70% фирм местного малого и среднего бизнеса планируют целиком восстановить своё дело в ближайший год, — написал он. — Ясно что все компании сейчас следят за мерами правительства и местной администрации, и ни от кого не слышно старой либертарианской дребедени, что государство вообще не нужно в экономике. Если бы не его меры, сейчас едва ли были бы возможны такие настроения».

Как подчеркнул Колташов, в период же самых жёстких ограничений из-за пандемии лишь 13% столичных фирм малого и среднего бизнеса рассматривали или приняли решение о полном или частичном закрытии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что поддержка малого и среднего бизнеса на фоне карантинных мер могла бы быть эффективнее, чем оказалось на практике.

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