Минск, , 14:35 — REGNUM Минск нельзя превращать в город, в котором живёт вся Белоруссия. Поэтому надо стимулировать переселение людей в города-спутники и сельскую местность. Об этом 7 июля в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая перед «активом города Минска», сообщает президентская пресс-служба.

«Будем развивать города-спутники, но в Минске надо сокращать строительство», — заявил Лукашенко, выступая перед бюрократией столицы постсоветской республики.

Читайте о практике прошлых лет: Проекты по строительству «Минск-Сити» и городов-спутников провалены

Он сообщил, что поставил задачу не допустить превышения населения в городе более 2 млн человек. При этом он отметил: «Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей».

Ранее на эту тему: План создания сети городов-спутников Минска провалился

Напомним, 26 июня в Солигорске (Минская область) Александр Лукашенко ориентировал граждан на приобретение и развитие своих загородных участков, а также рассказал о скупке недвижимости в Белоруссии жителями Москвы. При этом в Белоруссии нет частной собственности на землю и гарантии частной собственности как таковой весьма условны.

Александр Лукашенко пришёл к власти в 1994 году и с тех пор бессменно занимает президентское кресло. Он неоднократно пытался решить жилищный вопрос административными мерами, что стимулировало переселение провинциалов в Минск и взвинчивало цены на недвижимость в городе и пригороде.

Ещё ранее на эту тему: Президент Белоруссии снова взялся за города-спутники