Сеул, , 14:37 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать спад налоговых поступлений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство стратегии и финансов страны.

В период с января по май 2020 года в государственную казну поступило 118,2 трлн вон (~$98,8 млрд), что на 21,3 трлн вон (~$17,8 млрд) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объём поступлений в бюджет страны составил 198,2 вон (~$165,8 млрд), расходы — 259,5 трлн вон (~$217,08 млрд). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы страны увеличились на 24,5 трлн вон (~$20,4 млрд), а доходы, напротив, сократились на 17,7 трлн вон (~$14,8 млрд).

По состоянию на конец мая госдолг Южной Кореи составил 764,2 трлн вон (~$639,3 млрд), что на 17,9 трлн вон (~$14,9 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В мае текущего года налоговый доход страны составил 17,6 трлн вон (~$14,7 млрд). Отмечается, что доход от корпоративного налога составил 4,4 трлн вон (~$3,6 млрд), подоходный налог — 7,8 трлн вон (~$6,5 млрд).