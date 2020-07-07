Минск, , 14:32 — REGNUM «В период ценового регулирования ситуация на потребительском рынке республики стабилизировалась», — сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ).

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Согласно официальному сообщению, в условиях отсутствия повышенного спроса и наличия широкого ассортимента товаров МАРТ 23 июня принято постановление № 45, «в соответствии с которым, из сферы ценового регулирования исключаются следующие товары: кофе, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, мыло твердое туалетное и хозяйственное, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага».

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Напомним, госрегулирование цен на указанные товары правительство Белоруссии вводило в апреле, ссылаясь на повышенный спрос. При этом Александр Лукашенко отрицал пандемию, называя распространение коронавируса «коронапсихозом».

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