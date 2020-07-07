Москва, , 14:36 — REGNUM По итогам января-мая 2020 года в сегменте люксовых машин (Luxury) рост продаж на российском авторынке показала только компания Rolls-Royce. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего же за пять месяцев текущего года автодилеры реализовали 61 новый автомобиль марки Rolls-Royce. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительная динамика продаж машин автокомпании в России во многом связана с ростом популярности внедорожника Cullinan. Его с января по май нынешнего года было продано на 23% больше, чем год назад. Кроме того, на долю этого авто приходится 60% всех купленных машин Rolls-Royce.

Самое сильное падение продаж в РФ среди машин сегмента Luxury у Maserati (-45%). Общий объём продаж этих авто в январе-мае составил 32 единицы.

Напомним, за пять месяцев текущего года в РФ было перепродано 642 экземпляра люксовых авто. Это на 13% меньше, чем год назад (739 шт.).

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