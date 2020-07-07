Москва, , 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Россгострах Жизнь» и центра соцпроектирования «Платформа», согласно которому почти половина жителей страны живет на 15 тыс. рублей в месяц.

«Я бы осторожно ответил: мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, выборка «далеко не самая большая — на ее основе делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно».

Напомним, согласно опросу, проведённого СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива», доля жителей России, чей доход не превышает 15 тыс. рублей в месяц, выросла в июне почти до 45%. Телефонный опрос проходил в феврале и июне, он охватил 1500 респондентов старше 18 лет во всех федеральных округах.

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