Москва, , 14:19 — REGNUM В 2020 году плановый аудит Роснефтегаза пока решили отложить. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в Госдуме.

«Роснефтегаз отложили в связи с тем, что президент дал два новых поручения из этой же сферы — поэтому мы пока отложили проверку Роснефтегаза», — заявил Кудрин.

По его словам, в 2020 году в обычном порядке проходят проверки такие компании, как Росатом, Роскосмос, Росавтодор, Роснано и Ростех.