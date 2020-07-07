Москва, , 14:16 — REGNUM В ряде субъектов России Счётной палатой выявлены проблемы в оплате за поставки газа, соответствующие материалы будут в ближайшее время опубликованы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.

«По «Газпрому» мы в этом году сосредоточились больше на проблеме дочерней компании, которая занимается газификацией страны, и проанализировали её очень большой, обширный материал, в том числе и об оплате поставки газа в ряд субъектов Российской Федерации», — заявил Кудрин.

«В том числе на Северном Кавказе мы выявили большие в данном случае проблемы. И они будут опубликованы в ближайшее время», — указал он.