Рим, , 14:13 — REGNUM Более половины наслеения Италии в период введенных из-за эпидемии экономических ограничений почувствовали снижение уровня доходов, таковы итоги исследования Центробанка страны, опубликованные во вторник, 7 июля.

Почти 40% респондентов отметили, что у них возникли затруднения с кредитными и ипотечными выплатами.

30% граждан страны намерены отказаться от отпуска в 2020 года. Почти 60% граждан полагают, что и после завершения эпидемии они не смогут тратить на рестораны, путешествия и походы в кино столько, сколько тратили до кризиса.

По данным на 6 июля, в Италии умерли 34 869 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 8 (днем ранее — на 7). Выздоровели 192 241 человек, за день этот показатель увеличился на 133 (днем ранее — на 164). Число подтвержденных носителей выросло на 208 (днем ранее — на 192). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 819. В настоящее время заражены 14 709 человек — на 67 больше, чем днем ранее. Накануне этот показатель составлял 21. Количество актуально зараженных увеличивается второй день подряд — впервые с конца апреля.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.